“Mallarımızı satar, çeker gideriz”

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Girne Hastanesi ihalesi konusunda çocuklarının sahibi olduğu şirketin elenmesiyle ilgili “Çocuklarımın hakkı yeniyor. Bir kaldı canımız, onu da almak isteyen varsa buyursun gelsin denesin” dedi



DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Girne Hastanesi ihalesi konusunda çocuklarının sahibi olduğu şirketin elenmesi ve sonrasında bazı olayların yaşandığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, çocuklarına ait müteahhitlik firmasının Girne hastanesi ihalesinde yarış dışı kalması ve bazı yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili konuştu.

“Benim gailem çocuklarımın ülkeden kaçmasının önüne geçmektir. Çocuklarımın hakkı yeniyor” diyen Tosunoğlu, “ Bir kaldı canımız, onu da almak isteyen varsa buyursun gelsin denesin” dedi.

Tosunoğlu, Genç Tv’de katıldığı canlı yayında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Girne Hastanesi ihalesi konusunda çocuklarının sahibi olduğu şirketin elenmesi ve sonrasında bazı olayların yaşandığına yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtlayan Tosunoğlu sert konuştu:

“İhale 3 kez ihale edildi, 2 kez yapılan ihalede ilk 2’ye kaldık ama ihale iptal edildi ve 3’üncü kez ihale edildi. 63 milyondan 206 milyona çıktı keşif bedelleri. Yapmayın iptal etmeyin dedik. İki firmanın yeterlilikle bu ihaleye katılmasını yeterli görmüyoruz dedi Ersan Saner hükümeti. Ülke pandemi döneminde hastaneye muhtaçken bundan mahrum kalıyor ve maliyet de şimdi 4 katına yükseliyor. Muhalefet o dönem Saner’in yaptığı iptali alkışladı. Bu ülkenin bir hastaneye kavuşmamasını nasıl kabul eder. Yasaya uygun ama düşmanca bir yaklaşımla muhalefet de bir yanlış içerisine girdi, girmemeli. Geldiğimiz noktada çocuklarımın hakkı yeniyor. Yasal hakları olan komisyonda evrak incelemeleri yapıyorlar ve bazı gazeteler kamuoyuna bizi tehdit eder pozisyona sokan haberler yapıyorlar. Bir kaldı canımız onu da almak isteyen varsa buyursun gelsin denesin.”

“Bu ülkeden evlatlarım kaçmasın diye bir devinim, bir gaile içindeyim” diyerek sözlerine devam eden Tosunoğlu, “Tek derdim bu ülkede çocuklarım ve torunlarım ile birlikte yaşayabilmek. Yoksa bugüne kadar kazandıklarımızı satarız ve bu ülkeden çeker gideriz. Çocuklarım da yaşananlardan usanmış durumda. Gelinim Alman vatandaşıdır. İlk ihale iptal olduğunda çocuklarını alıp gittiler, yeniden ihale çıkınca ben çağırdım “gelin, ihaleye katılın” dedim. Talebimiz yasal zemine bir karar üretilmesidir. Benim çocuklarım kazanmasa da olur. Şu an olanlar yasayı tanımamazlık, mevzuatları uygulamamazlık, keyfi karar sergilemedir” dedi.

