Maliyet 24,5 TL, ücret 100 TL

1 adet PCR test kiti 2.92 Dolar, yani bugünkü dolar kuru ile 24.4 TL. Vatandaştan istenen bir PCR ücreti ise 100 TL





Ülkede 1 Eylül’den itibaren PCR ve antijen testlerinin aşılı veya aşısız kişilere ücretli olma kararı, büyük tepki çekti, gözler kit maliyetlerine çevrildi.

Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre; UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti 2021’in Ocak ayından bugüne kadar 650 bin adet PCR kiti, 260 bin adet de antijen kiti aldı.

Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan son alımda; 5 milyon 750 bin TL’ye 250 bin adet antijen test kiti, 730 bin dolara ise 250 bin adet PCR testi kiti temin edildi.

Söz konusu karar dikkate alındığında; PCR testlerinin 2.92 Dolar (24.5 TL), antijen test kitlerinin ise 23 TL’ye denk geldiği görüldü.

Yeni dönemde vatandaşlardan PCR testi için 100 TL, antijen testi için ise 40 TL talep ediliyor.

Kitlerin mal oluş fiyatı ile vatandaşlardan talep edilen ücret arasındaki fark dikkat çekiyor. Yaygın olarak kullanılan antijen test kitlerinin bedeli 25 TL -28 TL arasında değişirken, şu anda piyasada kullanılan PCR kitlerinin 80-85 TL arasında mal ediliyor.

Bugüne kadar devlet, özel laboratuvarlara 25 TL’lik antijen kitini ücretsiz verdi.

Özel hastaneye veya laboratuvarlara her hasta başına 8 TL ‘hizmet bedeli’ ödemesi yaptı. Geçiş noktaları ya da belediyeler gibi toplu örnek gönderimlerinde ise her kişi için 25 TL ödeme yapıldı.

