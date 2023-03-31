Maliye’den 3 ayda 54 milyon dolar borç

Maliye’nin bu yıl içinde çıkılan Devlet İç Borçlanma Senedi ihalelerinde toplam 53 milyon 921 bin 175 dolar borç alındı

Maliye’nin Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirdiği borçlanma ihalesinde 17,2 milyon dolar, 10,5 milyon Euro sağlandı.

Verilere göre 29 Şubat itibarıyla DİBS’le sağlanan iç borç stoku 66 milyon 068 bin dolar (yaklaşık 1 milyar 263 milyon TL) düzeyine ulaştı.

Maliye Bakanlığı’na ABD Doları ve Euro cinsinden iç borç bulabilmek amacıyla KKTC Merkez Bankası üzerinden çıkılan önceki günkü Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalelerinden 17 milyon 280 bin ABD Doları; 10 milyon 500 bin Euro borç sağlandı.

Söz konusu miktar Türkiye’de geçerli dünkü kurdan dolar borcun karşılığı 330 milyon 566 bin TL’yi; Euro borcun karşılığı da 217 milyon 980 bin TL’yi buluyor.

Merkez Bankası aracılığıyla yapılan dolar cinsinden 105 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesine gelen teklifler aranan miktarın üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın yaptığı duyuruya göre, dolar cinsinden 15 milyonluk ihaleye 17 milyon 280 dolarlık teklif geldi. Bunun tümü kabul edildi. Euro cinsinden 141 gün vadeli 10 milyonluk ihaleye ise 12 milyon 500 bin Euro’luk teklif gelirken, kabul edilen miktar 10 milyon 500 bin Euro oldu. Dolar cinsinden borcun ağırlıklı ortalama faizi %3.8751; Euro cinsinden borcun ağırlıklı ortalama faizi de %2.9513 seviyesinde hesaplandı.

2023 yılında çıkılan DİDS ihalelerinde ise toplam 53 milyon 921 bin 175 dolar borç alındı. Bu miktarın 15 milyon 147 bin doları 5 ayrı tarihte TÜK ve Cypfruvex için sağlanmıştı. Üç aylık sürede 39 milyon 404 bin dolarlık iç borç geri ödemesi yapıldığı saptanırken, önceki günkü ihale sonunda toplam DİBS stoku 66 milyon 068 bin 407 dolar (yaklaşık 1 milyar 264 milyon TL) düzeyine ulaştı.

