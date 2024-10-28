Maliye-Sen'den açıklama

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Başkanı Kerim Şad Kolozali Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan trajik olay, bir bebeğin hayatını kaybetmesi, diğer bebeklerin ise sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasının ülkedeki derin yönetim sorunlarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Kolozali açıklamasında, “Bu üzücü olay, yıllardır kamu düzenine siyasi çıkarları karıştıran anlayışın ve çöken sağlık sisteminin acı bir sonucudur. Sağlık gibi en temel hizmetlerin dahi yeterli ve güvenli şekilde sunulamadığı bir ortamda, siyasetin etkisi altında zayıflatılan kamu idaresinin başarısızlığı gözler önündedir.” dedi.



“Başta Başbakan ve Bakanlar Kurulu olmak üzere, Sağlık Bakanlığı yönetim kadrosu bu skandalın doğrudan sorumlusudur.” diyen Kolozali, kamu güvenini zedeleyen bu sorumsuzluğun hesabını vermenin onurlu bir davranışın gereği olduğunu belirterek, tüm sorumluları istifaya davet etti.





Kolozali, “Maliye-Sen olarak, hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine en derin taziyelerimizi sunuyor, diğer bebeklerin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Halk sağlığı gibi bir konuda böylesine ihmalkar davranan yönetim anlayışının sona ermesi adına, gereken tüm önlemlerin hızla alınmasını talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

