Maliye kaldığı yerden!

200 milyon TL borç aranıyor

200 milyon TL borç aranıyorYeni hükümet daha 3 gün önce işbaşı yaptı ama Maliye borç para peşinde. Maliye Bakanlığı yeni hükümetin ilk icraatı olarak 200 milyon iç borç peşine düştü. Söz konusu miktar, KKTC tarihinde bugüne kadar açılmış en büyük iç borç ihalesine işaret ediyorYeni hükümet daha 3 gün önce işbaşı yaptı ama Maliye Bakanlığı borç para peşindeMaliye’ye yakın çevreler, “Seçim döneminde kesenin ağzı açıldı, kasada para kalmadı” diyorKKTC Maliye Bakanlığı yeni hükümetin ilk icraatı olarak 200 milyon iç borç peşine düştü! Söz konusu miktar, KKTC tarihinde bugüne kadar açılmış en büyük iç borç ihalesine işaret ediyor.KKTC Merkez Bankası’nın 25 Şubat’ta sonlanacak yeni Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Hazine bonosu) ihalesi 2022’nin zor geçeceğinin bir diğer işareti oldu. Maliye Bakanlığı en sonuncusu 29 Aralık 2021’de alınan 90 milyon 800 bin TL iç borç borçla birlikte, 2021’de toplam 670 milyon 846 bin 970 Türk Lirası tutarında iç borçlanmaya gitmişti.Söz konusu borçlar %18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alınmıştı. Merkez Bankası verilerine göre halen ödenmeyi bekleyen 378 milyon 800 bin TL’lik iç borç stoku bulunuyor.KKTC Merkez Bankası 22 Şubat’ta Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği 202201 (Isın kodu: KKB150622T15) “Hazine Bonosu” ihalesiyle toplamda 200,000,000 Türk Lirası (200 milyon TL) daha borçlanılacağını duyurdu.“Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde” açılan ihale 110 gün vadeli. DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 25 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabileceği bildirilirken, katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.Maliye Bakanlığı 2020 yılında Şubat’ta 40 milyon TL, Mayıs’ta 71 milyon TL, Haziran’da 88 milyon TL, Ekim’de 31 milyon TL, Kasım’da 46 milyon 500 bin TL, Aralık’ta 57,5 milyon TL borç yazarken, geçtiğimiz 2021 yılında Şubat’ta üç ayrı ihalenin ilkinde 59,5 milyon TL, ikincisinde 48 milyon TL, vatandaşa yönelik ihalesinde de 6,3 milyon TL, Mayıs’ta aynı gündeki 2 ihaleyle 202 milyon 963 bin 045 TL, Eylül’de 5 ayrı ihalede 263 milyon TL, Ekim’de 30 milyon TL, Aralık’ta da 90 milyon 800 bin TL borçlanmıştı.