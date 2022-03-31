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“Maliye Bakanlığı’nı özelleştirin”

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“Maliye Bakanlığı’nı özelleştirin”
 
 
Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı ülke yönetmenin basit bir iş olmadığını ve öyle sananların bugün ne durumda olduğunun görüldüğünü söyleyerek, “Meclis’te yemin edenlere soruyorum, yeminlerini yerine getirdiklerine inanıyorlar mı?” diye sordu
KIB-TEK’e yatırım yapılsın diye yıllardır eylem yapan çalışanın özel uçak talep ediyormuş gibi yansıtıldığını savunan Bıçaklı, 2019’da sorunların 45 gün içinde uygulamaya konacak taahhüdüyle protokol imzaladıklarını hatırlatarak, “Sorunları kabullenip, çözmek için protokole bile imza atmışlar.. Daha ne yapalım. Siz söyleyin ne yapalım” dedi.
KIB-TEK’in hayır kurumu olmadığını, herkesin kullandığı elektriği ödemesi gerektiğini ifade eden Bıçaklı, 1 yıl sonra “AKSA’yla ihtiyaç var, karanlıkta kalırız” diyerek sözleşmeyi yenilemek için yatırım yapılmadığını iddia etti.
Her borcu olan kurumu özelleştireceklerse, en çok borcu olan Maliye Bakanlığı’nı özelleştirmeleri gerektiğini söyleyen Bıçaklı, “Ülkenin borçlarını kapamak istiyorsanız, kimsenin niye ihtiyaç duyulduğunu bilmediği 27 temsilciliği kapatın, lüks makam araçlarını satın” dedi.
 
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