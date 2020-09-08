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Maliye Bakanlığı'nda koronavirüs vakası

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Maliye Bakanlığı'nda koronavirüs vakası
Ülkemizin en yoğun Bakanlıklarından biri olan Maliye Bakanlığı'nda koronavirüs paniği yaşanıyor.
Maliye Bakanlığı'nda geçtiğimiz gün çalışanlara yapılan covid-19 testleri sonucunda santralde görevli bir personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu kişinin şu anda gözetim altında olduğunu ve herhangi bir temaslısının olmadığını ifade etti.
Öte yandan bu vakanın duyulması sonrasında Maliye Bakanlığı'nda panik yaşandığı ve çalışanların büyük tedirginlik içinde olduğu kaydedildi.
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