Maliye Bakanlığı 93 milyon TL daha borçlandı

Maliye Bakanlığı, piyasadan 93 milyon TL daha iç borç alarak, vadesi gelen 132 milyonluk borcu kapatmaya çalıştı





KKTC Maliye Bakanlığı önceki gün piyasadan 93 milyon TL daha iç borç alarak, vadesi gelen 132 milyonluk borcu kapatmaya çalıştı.

Maliye’nin aldığı son borç sonrasında 2021’de aldığı toplam iç borç miktarı 410 milyon 046 bin 970 Türk Lirası’na ulaştı. Söz konusu borçlar %18 ile %22 arasında değişen faiz oranlarıyla alındı.

KKTC Merkez Bankası önceki gün Maliye Bakanlığı için nominal değeri 100 milyon TL ve nominal değeri 50 milyon TL olan iki ayrı iç borç ihalesi daha sonuçlandırdı. İhaleler sonrasında halkın hanesine 93 milyon TL iç borç daha eklendi.

Önceki gün düzenlenen son ihaleyle birlikte önce UBP-HP, ardından UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Şubat 2020 sonu ile Eylül 2021 başı arasında aldığı iç borç miktarı da 745 milyon TL’yi buldu.

KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 100 milyon TL’lik Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine 143 milyon TL teklif geldi. Değerlendirilen teklifler sonrasında Maliye’ye 93 ay vadeli ortalama %20.41 oranında faizle 93 milyon TL daha borç sağlandı.

Nominal değeri 50 milyon TL olan “6 Ayda Bir Kupon Ödemeli Devlet Tahvili” ihalesine ise sadece 15 milyon TL teklif verilirken, bu ihalede borçlanmaya gidilmedi.

BORCU BORÇLA KAPATMA ÇABASI

KKTC Merkez Bankası verilerine göre Maliye Bakanlığı’nın dün itibarıyla daha önce aldığı 132 milyon 963 bin 045 TL’lik borcun son ödeme günü.

Söz konusu ödeme, 28 Mayıs 2021’de alınan 102 gün caddeli ve ortalama %22.06 bileşik faizli iç borca karşılık yapılacak.

18 AYDA 745 MİLYON TL BORÇ

Merkez Bankası verileri Maliye Bakanlığı’nın Haziran 2020 ile Eylül 2021 arasındaki yaklaşık 15 aylık dönemde büyük kısmı yüksek faizle 745 milyon TL iç borç aldığını gösteriyor.

Maliye Şubat (2020) sonunda 40 milyon TL, Mayıs sonunda 71 milyon TL, Haziran sonunda 88 milyon TL, Ekim sonunda 31 milyon TL, Kasım ayı 46 milyon 500 bin TL, Aralık sonunda da 57,5 milyon TL borç yazarken, Şubat 2021’de üç ayrı ihalenin ilkinde 59,5 milyon TL, ikincisinde 48 milyon TL, vatandaşa yönelik ihalesinde de 6,3 milyon TL ve Mayıs ayında da aynı günde 2 ihaleyle 202 milyon 963 bin 045 TL borçlanmıştı.

