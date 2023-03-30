Maliye Bakanı Şan’dan Tatar’a geçmiş olsun mesajı

“Vermiş olduğumuz haklı davamızı sonsuza kadar savunacak ve asla geri adım atmayacağız”

Maliye Bakanı Alişan Şan, Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik Rum ve Yunan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen saldırı girişimini kınadı; Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Şan açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak yaşamak bağlamında yıllardır vermiş olduğumuz mücadeleyi yok sayan Rum-Yunan ikilisinin siyasi yapısı ve zihniyeti bir kez daha Londra’da ortaya çıkmış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yönelik çirkin söylemlerle saldırmışlardır.

Londra Kings College’de Cumhurbaşkanımızın katılacağı konferans öncesinde heyetimizin önü kesilmiş, saldırganlar nefret içeren söylem ve pankartlarla bir kez daha niyetlerini ortaya koymuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve heyetine yönelik düzenlenen bu çirkin eylemi kınıyorum.

Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırılara yeltenenler bilmelidir ki Ada üzerinde yaşamını süren iki eşit halktan biriyiz. Vermiş olduğumuz haklı davamızı sonsuza kadar savunacak ve asla geri adım atmayacağız.”