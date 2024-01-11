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Maliye Bakanı Berova, Regâip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu akşam idrak edilecek Regâip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

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Maliye Bakanı Berova, Regâip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı
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Regâip Kandili’nin, İslam âleminde Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan ‘Üç Ayların’ müjdecisi olduğunu belirten Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti:
“İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu aylarda toplum olarak birbirimize kenetlenip, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, yardımlaşarak birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz. Bu gecede, kırgınlık ve dargınlıkların son bulması, sevgi, saygı ve muhabbetin artmasını diliyor, bu vesileyle mübarek Regâip Kandili'nin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa başta sağlık, barış ve huzur getirmesini, içinde bulunduğumuz Üç Ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
 
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