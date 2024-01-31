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Maliye Bakanı Berova, LAÜ Rektörü Yükselen'i kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen'i kabul etti.

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Maliye Bakanı Berova, LAÜ Rektörü Yükselen'i kabul etti
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Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Berova, kabulde yaptığı konuşmada, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Maliye Bakanı Berova, alanında uzman, seçkin, başarılı akademik kadrosu ve bilimsel çalışmaları ile LAÜ’nün ülkenin yükseköğrenim alanı içerisinde marka değerlerinden biri olduğunu, ayrıca ülke ve bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, üniversite yönetimini tebrik etti.
-Yükselen
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu amaçla fikir alışverişi fırsatı bulduklarını söyledi.
LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ayrıca, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, 2024 yılı bütçesi içerisinde LAÜ’ye verdikleri destek için teşekkür etti.
Kabulde LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e LAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Salih Karanfil eşlik etti. 
 
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