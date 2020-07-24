Maliye Bakanı Amcaoğlu'na sendikalardan karikatür tepkisi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, sosyal medyada paylaştığı karikatür nedeniyle Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu eleştirdi.

Konuyla ilgili KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada “Bu ülkede emeğin, üretenin temsilcisi olan sendikalar olarak Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nun kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karikatürü bulunduğu makama yakıştıramadık” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Amcaoğlu’nun “Birileri açken toku düşünemem, özel sektör sıkıntıdayken vicdansızlık yapamam” diyerek özel sektör ile kamu çalışanlarını karşı karşıya getirmeye çalıştığı iddia edildi ve kendisine şu sorular yöneltildi:

“Kamu çalışanı işçilerin, memurların kısaca emeğin temsilcisi olan Sendikaları ‘dilenci’ gibi göstermeyi kendinize ve bulunduğunuz makama yakıştırdınız mı?

Pandemi döneminde her türlü fedakarlığı yapan, canını ortaya koyarak pandemiyle mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere elzem hizmetlerde görev yapan çalışanlara söz verdiğiniz ek mesaileri ödememek vicdanınıza sığıyor mu?

Özel sektörü savunduğunuzu iddia ederken, Bakanlar Kurulu’nda işsizlik ödeneğini 2 bin 674 TL’den bin 500 TL’ye düşürürken vicdanınız ve adalet duygunuz neredeydi?

Hükümet olarak asgari ücretliye taahhüt ettiğiniz ek 200 TL’yi niçin vermediniz?

Söylediğiniz gibi özel sektörü düşünüyorsanız, yüzde 2.33 hayat pahalılığını asgari ücretlinin de alabilmesi için neden yasal düzenleme yapmıyorsunuz?

Özel sektör emekçilerini layık gördüğünüz bin 500 TL’lik destek ödemesi ile açlığa mahkum ederken vicdanınız neredeydi?

Fırsat eşitliğini gözetmeden yandaşlarınızı kamuya istihdam ederken ‘adalet duygunuz’ neredeydi?”

Açıklamada, kamu ve özel sektör çalışanlarının karşı karşıya getiren söylemlerden vazgeçilmesi ve daha olgun davranılması çağrısı da yer aldı.

