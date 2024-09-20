Maliye, 5 Milyar TL Arıyor

Hayat pahalılığı artışının maaşlara yansıtılmasıyla birlikte Maliye Bakanlığı’nın kasasından bu ay 5 Milyar TL çıkacak. En düşük memur maaşı brüt 70 bin TL, en düşük işçi maaşı ise brüt 58 bin TL olacak

Ülkede Mayıs-Ağustos arasındaki periyotta resmi olarak belirlenen %19.19 oranındaki hayat pahalılığı, hazırlanan yasa gereği, Eylül ayı sonu itibarıyla kamu maaşlarına yansıtılacak.

HALKIN SESİ’nin edindiği bilgiye göre, memur maaşları, sosyal yardım miktarları, cemile yardımları ve belediyelere katkı payı gibi ödenekler için Ağustos ayında toplam 4.165 milyar TL ödeme yapan Maliye Bakanlığı, %19.19 oranındaki hayat pahalılığı nedeniyle bu ay sonunda söz konusu ödemeler için yaklaşık 5 Milyar TL ödeme yapacak.

Yani bir diğer deyişle bu ödemeler için ay sonunda Maliye Bakanlığı’nın kasasından ek olarak 800 milyon TL daha çıkacak.

Öte yandan HP oranının netleşmesinin ardından yeni kamu maaşları da belli oldu. 44 bin memurun görev yaptığı kamuda en düşük memur maaşı brüt 70 bin 155 TL’ye, en düşük işçi maaşı ise brüt 58.383 TL’ye yükseldi.

Asgari ücrette ise işveren katkıları ile en düşük personel maliyeti bir işletme için 45 bin TL civarında olacak.