Makine Mühendisleri Odası: “Trafik güvenliği için tedbir alınmalı"

Makine Mühendisleri Odası Girne - Değirmenlik Anayolunun halen denetime uygun yapıda olmadığını, levhalarda yazan hız limitlerinin uygun olmadığını ve kazalardan ders çıkarılmadığını belirterek yetkililerin tedbir almasını istedi.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner, dün Girne – Değirmenlik yolunda meydana gelen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili, resmi kurumların yolun ve araçların yeterli güvenlikte olduğunu yasa önünde kanıtlamak zorunda olduklarını savundu.





Yarkıner’in açıklamasında “Araçlar paramparça, birden fazla parçalara bölündü. Neden bu araç paramparça oldu? Ülkeye kullanılmış, kazalı ve uygun olmayan standartlarda birleştirilmiş araç mı ithal edildi, Uygunluğu kim denetliyor? Herkes sorumluluğunu birbirine mi atıyor?” ifadeleri yer aldı.





Bu çarpışmaların gelecek muhtemel felaketin habercisi olduğunu belirten Yarkıner, bu yolda onlarca insanın hayatını kaybedebileceğine işaret etti ve sıfır can kaybı hedef alınarak acil alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“1. Müzelik, emsali olmayan yasal mevzuat çağdaş hale getirilmeli.





2. Kullanılmış araç ithalinde ‘uygunluk belgesi’ aranmalı, uygunluk belgesi AB regülasyonlarında ve asgari TSE normunda olmalıdır.





3. Araçlar sınıflandırılmalı ve çağdaş regülasyonlara uygunluğu belgelenmeli, sahip olduğu/olması gereken güvenlik sistemleri yasal hale getirilmeli, periyodik muayenelerde aranmalı,







4. Üst yapılı araçların TSE ve EN normunda imal edildikleri belgelenmeli, sağ tarafta yolcu kapısı olan otobüsler trafiğe çıkmamalı.





5. Üst yapılı, ticari araçlar ile otobüsler 6 ayda bir yol güvenliği için denetime girmeli, okul otobüslerinin asgari standartları belirlenmeli, ticari araçlarda takometre şartı olmalıdır.

6. Mevcut Yasa ve Tüzük adı ‘Motorlu Araçlar Yol Trafik ...’ değişmesi gerekir. Trafikte motorsuz araçlar da var (örneğin bisiklet, yaya, römork)







7. A. E 663 çağdaş standart hale getirilmeli, yasal mevzuatlarda yük ve ağırlık tanımları aks yükü, araç boyutları, yük sınırları tanımları yapılmalıdır, uzun araçların altına yanlardan çarpmalara karşı ve arkadan araç, yaya ve bisikletliyi koruyacak pasif tedbirler yasal hale getirilmeli düzenlemeler yapılmalıdır.





8. Alkollü halde araç kullanımını artık ortadan kaldıracak tedbirler alınmalı teknolojiden istifade edilmeli, anlamsız yanlış tanımlar düzeltilmelidir.





9. Araçlarda, ticari taksilerde hız limiti olmalıdır, çekici araç tanımı doğru değildir, trafikte kullanılan römorklar ve çekici araç yasal değildir,







10. Çarpışmalara karışan araçlardan kullanılmış ithal edilenlerin uygunluk belgesi olmaması halinde yollardaki hız limitlerinin geçerli teknik verilere uygun olmaması halinde bundan sorumlu resmi kurum yetkililerinin yargı önünde kendi hataları olmadığını ispat etmeleri sağlanmalıdır.







11. Polis Genel Müdürlüğü’ne kadar denetlerse denetlesin, yeterli yasal mevzuat olmadan bu denetimlerle çarpışmalar önlenemez. Araç ve Yol güvenliği standartları Odamız tarafından belirlenmiştir, bu standartlara uygun görev yapacak araç muayene istasyonları özellikleri de belirlenmiştir ancak halen daha yasal hale getirilmemekte ısrar ediliyor.”





