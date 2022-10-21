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Maket polis araçları yollarda…

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Maket polis araçları yollarda…
Polis Genel Müdürlüğü tarafından rutin olarak yapılan etkin trafik denetimlerine ek olarak, sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmak amacıyla tüm ilçelerde yol kenarlarına maket polis araçları yerleştirildi.
Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, birçok ülkede var olan bu uygulama ile anayollardaki sürati azaltarak, trafik kazalarını önlemek ve sürücüler üzerinde polis denetimi hissi uyandırmanın amaçlandığı belirtildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin bugün Polis Genel Müdürlüğü'ne teslim ettiği maket polis araçlarıyla ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan da açıklama yapıldı.
 Maket polis araçlarının teslimi kapsamında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, bugün beraberindeki heyetle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret etti.
Polis Genel Müdürü Soyalan, projeye katkı koyan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter’e teşekkür ederek, amaçlarının trafikte farkındalık yaratarak yollardaki sürati azaltıp, kaza sayısını minimum seviyeye çekmek ve sürücüler üzerinde etkin trafik denetimi hissi oluşturmak olduğunu söyledi.
Prof. Dr. İbrahim Benter de, atalarından kendilerine miras kalan vakıf kültürünü yaşatarak her geçen gün hayır işlerini artırdıklarını, gerek polis gerekse sağlık ve eğitim konularında topluma fayda sağlayacak her konuda Evkaf olarak yardıma hazır olduklarını belirtip projenin herkese hayırlı olmasını diledi.
 
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