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Makam araçlarının plakaları değişti

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Değişen bakanlık isimleri ve sıraları dikkate alınarak KKTC’deki resmi makam araçlarının plaka numaraları da değişti.

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Makam araçlarının plakaları değişti
 

 
Resmi makam araçlarının plakaları şöyle:
001 KKTC Meclis Başkanı;
002 KKTC Başbakanı;
003 Yüksek Mahkeme Başkanı;
004 Başbakan Yardımcısı,
005 Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı
006 Bayındırlık Bakanı;
007 Dışişleri Bakanı;
008 İçişleri Bakanı
009 Milli Eğitim Bakanlığı
010 Ekonomi ve Enerji Bakanı;
011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı;
 012 Sağlık Bakanı
013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı;
014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı;
015 Başsavcı,
016 Sayıştay Başkanı;
017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı;
018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) .
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