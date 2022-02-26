Makam araçlarının plakaları değişti

Değişen bakanlık isimleri ve sıraları dikkate alınarak KKTC’deki resmi makam araçlarının plaka numaraları da değişti.







Resmi makam araçlarının plakaları şöyle:

001 KKTC Meclis Başkanı;

002 KKTC Başbakanı;

003 Yüksek Mahkeme Başkanı;

004 Başbakan Yardımcısı,

005 Turizm, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı

006 Bayındırlık Bakanı;

007 Dışişleri Bakanı;

008 İçişleri Bakanı

009 Milli Eğitim Bakanlığı

010 Ekonomi ve Enerji Bakanı;

011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı;

012 Sağlık Bakanı

013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı;

014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı;

015 Başsavcı,

016 Sayıştay Başkanı;

017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı;

018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) .