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Mahkumlara af gündemde değil

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Mahkumlara af gündemde değil

 
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV'de konuk oldu.
Yeni Cezaevi'yle ilgili konuşan Öztürkler, 99 gardiyan aldıklarını, eğitim programları hazırladıklarını ve en kısa sürede Yeni Cezaevi'nde olunacağını kaydetti. Öztürkler 15-30 Ekim arasındaki herhangi bir tarihte bütün bir şekilde yeni Cezaevi'ne geçişi sağlayacaklarını söyledi.
Mahkumlara af var mı sorusu üzerine de Öztürkler, şöyle cevap verdi:
"Şartlı tahliye Tüzüğüyle ilgili çalışmalar yaptık ve radikal kararlar ürettik. Genel afla ilgili bir çalışmamız var diyemem, açıkçası yok."
 
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