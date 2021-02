Mahkumlar için şartlı tahliye çağrısı

KTAMS, Cezaevi’nde şu anda kapasitesinin üzerinde 623 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, eğer şartlı tahliye olmazsa bu rakamın binli rakamları bulacağını vurguladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi’nin şu anda kapasitesinin üzerine 623 mahkum ve tutuklu bulunduğunu, eğer şartlı tahliyeler olmasa bu rakamın binli rakamları bulacağını söyledi.

175 mahkûm ve tutuklu için inşa edilen Merkezi Cezaevi’nde şu an 623 mahkum ve tutuklu bulunduğuna işaret eden Bengihan, “Bu rakam 650’nin de üzerine çıkıyor. Mahkumlar şartlı tahliye edilmese, bu rakam binin üzerine çıkar” diye konuştu.

Kapasite aşımı olan mevcut cezaevinde bazı düzenlemeler yapıldığını anlatan Bengihan, “Ranzalar çiftelendi. Eski binanın, dülgerlik, terzilik atölyesi ve bazı odaları da koğuşa çevrildi. 3 bina yapıldı” dedi.

“KOĞUŞLARDA 40’A YAKIN MAHKUM VAR”

Islahevi olmamasından dolayı çocuk ve genç suçluların yaşı büyük kişilerle aynı ortamda olduğunu anlatan Bengihan, “Koğuşlarda 40’a yakın mahkum var. Suçun türüne göre suçların ayrılması gerekirken, kapasite aşımından dolayı gençler, çocuklar ve basit suç işleyenler balık istifi şeklinde koğuşta tutuluyor” diye konuştu.

Koğuş sistemi ve suçluların ayrılmaması nedeniyle potansiyel suçlu yetiştirildiğini aktaran Bengihan, burada bazı kişilerin suçları öğrenip dışarı çıktığını kaydetti.

Mevcut cezaevi ile yasasının suç işleyenleri topluma kazandırma aşamasında olmadığına işaret eden Bengihan, “Yeni cezaevi binası bir yıl önce bitirildi ancak elektrik sorunu çözülemedi. Geçici elektrik bulunmaktadır. İhalenin açıldığı Ankara’dan teknik uzman kişilerin gelip, biten cezaevinin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekir” diye konuştu.

Yeni cezaevinin teslim alınması yanında yeni cezaevine uygun teşkilat yasası yapılması gerektiğini de savunan Bengihan, İçişleri eski Bakanı Ayşegül Baybars ile yeni bakan Kutlu Evren’nin girişimler yaptığını ancak sonuç alınamadığını aktardı.

Gardiyanların işinin kolay olmadığını ifade eden Bengihan, “Her an hastalık, firar, isyan, kavga ve yangınla karşı karşıyadırlar. Koğuş sistemi olan cezaevlerinde istenmeyen olaylar olur. Parası ve gücü olanlar güçsüzü ezer. Eskiden haraç toplanıyordu şimdi kart sistemi geldi ve bunun önüne geçildi” şeklinde konuştu.

Cezaevinde intihar, isyan ve firar olmadıkça kimsenin cezaevinin sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Bengihan, “Bakanlar Kurulu, elzem yerleri açıkladı ve kaynak ayırdı ancak 24 saat hizmet verilen cezaevi unutuldu. Pandemi dönemindeyiz bu nedenle çok fazla eleştiri ve eylem yapmıyoruz” dedi.

Yeni cezaevi binasının 725 kişilik kompleks olduğunu aktaran Bengihan, “Mahkum ve tutuklular işlediği suça göre ayrılacak. Gençler ve çocuklar ayrı yerlerde tutulacak. Aile yapısı ve el becerilerinin güçlendirilmesi yanında ve sporla ilgili alanlar da var” diye konuştu.

Mevcut cezaevinde şu an 623 mahkuma 1 psikoloğun baktığını ifade eden Bengihan, “Bu çalışan hizmet alımı ile çalışıyor. Cezaevi tabibi haftada 2 gün geliyor. Cezaevinde her gün 24 saat doktor ve hemşire olmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı cezaevinde yok. Mahkumların aileleriyle bağı için önemlidir. Haftada bir ya da 15 günde bir sosyal hizmetler dairesinden geliyor ancak yeterli değil.”