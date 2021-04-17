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Mahkemelerin bağımsızlığına herkes saygı göstermeli

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HP Başkanı Özersay: “Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiç bir biçimde doğru bulmuyoruz”

Mahkemelerin bağımsızlığına herkes saygı göstermeli
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesi'nin Kuran kurslarıyla ilgili verdiği kararın ardından TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararının ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olduğu" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. 
Özersay'ın açıklaması şöyle:
Anayasa Mahkememizin bireysel bir hak yahut özgürlüğü yasakladığını hiç sanmıyorum. Laikliği esas alan Anayasamızda açıkça belirtildiği üzere bu ülkede “din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında” yapılmak zorundadır (Md. 23/4).
Gerekçeli kararı görünce yasanın ilgili maddesinin neden Anayasaya aykırı bulunup iptal edildiğini herkes daha net anlar. İki devletli bir çözüm modelinin savunulmaya başlandığı bir dönemde o iki devletten biri olan KKTC’nin ve özellikle de mahkemelerinin bağımsızlığı herkesin saygı göstermesi gereken bir husustur.
Bu açıdan Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiç bir biçimde doğru bulmuyoruz.
 
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