Mahkemelerde 25 bin dava

Kaza mahkemelerinde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davası olmak üzere 25 binden fazla dava bulunuyor



Yeni adli yılın başlangıcında açıklama yapan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, pandeminin mahkemelerin de işleyişini etkilendiğini söyleyerek “Gerek neticelenen gerekse dosyalanan dava sayısında düşüş oldu” dedi.

Dosyalanan ve neticelenen hukuk davalarına değinen Şefik, “2019’da 16 bin 999, 2020’de 10 bin 688, 2021 ağustos sonuna kadar 6 bin 461 dava dosyalandı. 2019’da 15 bin 922, 2020’de 10 bin 258, 2021 ağustos ayına kadar da 5 bin 532 dava neticelendi” bilgisini verdi.

Ceza davalarıyla ilgili de verileri paylaşan Narin Ferdi Şefik, 2019’da 39 bin 891 ceza davası dosyalandığını, askıda bulunanlarla birlikte 48 bin 996 dosyanın neticelendiğini, 2020’de 27 bin 711 dava dosyalanırken, askıda olanlarla birlikte 29 bin 436 davanın neticelendiğini, 2021 ağustos sonuna kadar 19 bin 159 dava dosyalandığını, 19 bin 121 dosyanın da neticelendiğini aktardı.

Aile davaları konusundaki rakamlara da değinen Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2019’da bin 682 dava dosyalandığını, bunlardan bin 672’sinin neticelendiğini, 2020’de bin 671 dava dosyalandığını ve bin 561’inin neticelendiğini, 2021’de dosyalanan bin 39 davadansa 973’ünün neticelendiğini aktardı.

Şefik, “Halihazırda kaza mahkemelerinde 10 bin 743 hukuk, 13 bin 651 ceza, 664 aile davası bulunuyor” dedi.

İCRA

İcra sayılarıyla ilgili de bilgi veren Şefik, 2021’de 7 bin 161 askıda bulunan menkul ve emvalden 118’inin tamamen, 87’sinin kısmen icra edildiğini, 128’inin müzakere ödendiği için geri çekildiğini, bin 494 icra müzakeresinin haklara halel gelmeksizin geri çekildiğini, bin 246 kişinin menkulü bulunamadığını söyledi.

Şefik, 3 bin 73 neticelenmiş, 4 bin 88 askıda icra olduğunu söyledi.



