Mahkemede hesaplaşacaklar

YDP’de sular durulmuyor! Başkan Arıklı ve milletvekili Bertan Zaroğlu bu kez sosyal medyadan birbirine girdi. İkili mahkemede hesaplaşacak

YDP Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından isim vermeden Bertan Zaroğlu’na borçlarından dolayı kefil olduğunu yazdı. Zaroğlu ayni paylaşımın altına “Bu iğrenç tarzı milletin takdirine bırakıyorum” diyerek yanıt verdi.

Arıklı şu paylaşımda bulundu:

“Mahkemeye vereceğim vermesine de, ben bu arkadaşın yüzbinlerce liralık borcuna kefil olmuştum. Bana tazminat öderken o banka borcunu ödemezse ben ne yaparım. Yeni bir Eşref Vaiz vakası yaşanmasında...”

Bertan Zaroğlu ise bu paylaşımın altına şu yorumu yaptı:

“Gerçekten gözlerime inanamıyorum!

Bu iğrenç tarzı milletin takdirine bırakıyorum.

"Yüzbinlerce liralık borcuna kefil olmuştum" diye yazdığınız şey araç aldığımda bana kefil olmuşsunuz ve ben bu aracın borcunun tamamını ödedim..

Bir insanda gerçekten ar olması lazım böyle bir şeyi yazmak için!

Mahkemede sizinle ilgili ortaya koyacağım belgeleri, getireceğim şahitleri, ses kayıtlarını bildiğiniz için mahkemeye vermekten kaçıyorsunuz! softa şaşırtması yapmaya kalktınız ancak bunda da çuvalladınız! gönül rahatlığı ile mahkemeye verebilirsiniz rahat olun.. Bu ülke sizin nasıl bir karakter olduğunuzu görecek”

Erhan Arıklı bir kez daha şu yorumu yaptı:

“Bertan Zaroğlu mahkemede görüşeceğiz... Ayrıca borcun kapandığına dair belgeyi sunarsa sevinirim.”

