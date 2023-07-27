KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, personel eksikliği ve bina sorunlarına dikkat çekmek için Lefkoşa Mahkemesi'nde grev yaptı. KTAMS Başkanı Bengihan, “Mahkeme personelinin hayatı çekilmez hale geldi” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), personel eksikliği, bina ve yasal sorunlardan kaynaklı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 1 saatlik uyarı grevi ve basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede artan suç ve suçlu oranıyla birlikte sürekli tekrarlanan seçimlerin iş yükü halihazırda ağır olan mahkeme personelinin hayatını çekilmez hale getirdiğini dile getirdi.

Bengihan, 25 Haziran seçimlerinin ardından personel sözü verilmesine rağmen halen söz konusu istihdamların yapılmadığını hatırlattı.

Bengihan ayrıca, "Kayıt Kalemleri Tüzüğü" adı altında personelin derce, barem, aranan nitelikler vb. ancak yasayla ve teknik komite kurularak düzenlenmesi gereken maddeler üzerinde, sendikaların ve çalışanların haberi olmaksızın değişiklik yapılmaya çalışıldığını da aktardı.

Anayasa'nın mahkemelere tüzük yapma yetkisi verdiğini, fakat bunun sadece görev ve sorumlulukları kapsayabileceğine dikkati çeken Bengihan, Personel Dairesi Müdürü'nün de mali konular, ödev ve haklar, barem ilerlemeleri vb. konularda teknik komite kurulması ve yasayla değiştirilmesinin gerekli olduğu yönünde görüş bildirdiğini de ekledi.

Mahkemeler binalarındaki bazı birimlerin polisin boşalttığı binalara taşınması hususunda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanlarının görüşünü ve raporunu talep ettiklerini de söyleyen Bengihan, İSG uzmanlarının "çalışma koşullarına uygundur" raporu vermesi halinde personelin taşınmaya hazır olduğunu, bu konudaki hassasiyete duyarsız kalınmaması gerektiğini, ayrıca sendikaların İSG konusunda tüm masrafları karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan diyalog ve istişare beklediklerini ifade ederek, ülkenin en güvenilir kurumlarının başında gelen mahkemelerin yıpratılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kurumlarının durumu ve ekonomiye bakıldığı zaman genelde ülkenin artık çekilmez bir hal aldığını da dile getiren Atan, hükümeti de "Üç başlı yılan" olarak niteledi.

