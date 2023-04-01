Mahkeme iptal etti, hükümet yenisini verdi

Mahkeme tarafından müteahhitlik izni iptal edilen Havaalanının işletmecisi Emrullah Turanlı’ya hükümet şartlı olarak müteahhitlik izni verdi

Yüksek İdare Mahkemesi tarafından müteahhitlik izni iptal edilen T&T Şirketi’nin büyük ortağı Emrullah Turanlı’ya hükümet yeniden ancak bu sefer şartlı olarak müteahhitlik izni verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Turanlı’ya, projenin tamamlanması için mezkur Yasa tahtında kayıtlı bulunan müteahhit ve/veya müteahhitlerin işbirliği veya yardım veya gözetimi ile faaliyette bulunmak koşulu ile 31.5.2023 tarihine değin geçerli olmak üzere izin verildi.

Kararın tamamı şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığ ında, 9/1998 sayılı Yapı inşaatı ve Teknik işler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası'nın 19'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, T&T Haval imanı işletmeciliği İnşaat ve Sanayi Ticaret Şti. Ltd. nam ve adına inşaatı yapabilmesi için, Taşyapı İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ne "Ercan Havaalanı işletme Haklarının Devri ihalesi" kapsamında belirtilen Ercan Havaalanı yeni yatırımlarının ihale şartnameleri, sözleşme ve ek sözleşmelerde tanımlandığı şekliyle tamamlanması amacıyla mezkur Yasa tahtında kayıtlı bulunan müteahhit ve/veya müteahhitlerin işbirliği veya yardım veya gözetimi ile faaliyette bulunmak koşulu ile 31.5.2023 tarihine değin geçerli olmak üzere ve keza eski pistin, kalite ve güvenlik açısından örnek teşkil eden yeni pistle aynı olacak şekilde dönüştürülmesi için yapılacak işler bakımından 31.12.2024 tarihine değin geçerli olmak üzere "Özel izin" verilmesine karar verdi.”

