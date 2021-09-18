Mağusa’ya yeni okul

Kayseri’den gelip ülkeye yatırım yapan Yonpaş Orman Ürünleri Şirketi, Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Mağusa’da “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” inşa ediyor. 17 dönüm üzerine yapılacak lisenin temel atma töreni dün gerçekleştirildi







Devlet özel işbirliğinde hayata geçecek “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” temeli atıldı.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen temel atma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında Gazimağusa’da yapılacak “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” 17 dönüm üzerine 3 etapta tamamlanacak.

Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan araziye yapılacak lise, 30 derslik, 4 laboratuvar, 250 kişilik konferans salonu, 2 suni çim saha, 1 basketbol sahası, soyunma odası, kafeterya ve öğretmen idari güvenlik birim odaları içerecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bu anlamlı törende bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Tatar, Kayseri’den gelip ülkeye yatırım yapan şirkete teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de, Derinel ailesine bu önemli yatırımdan ötür teşekkür etti.

Devlet özel işbirliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını ifade eden Saner, Devlete yatırımlarda destek veren yatırımcılara teşekkür etti.

Saner, eğitime yatırımların sürdüğünü, Metehan bölgesinde de yeni meslek okulu için temel atılacağını ifade ederek, gelecek nesillere, çağdaş nesiller yetiştirmek adına yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Yonpaş’ın eğitime yaptığı yatırım yanında Dumlupınar spor kulübüne de sahip çıktığını, gençliğe yatırım yaptığını ifade eden Saner, yonpaş şirketine teşekkür etti eğitim alanı ve halka hayırlı olsun temennilerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, Derinel ailesine yatırımdan ötürü teşekkür etti.

Başçeri, 2021-2022 eğitim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, zor bir eğitim yılı olacağını ama başarıyla altından kalkılacağına olan inancını dile getirdi.

Türkiye’den KKTC’ye yatırım yapmak amacıyla gelen bir yatırımcının adaya eğitime yatırım yapmasından gurur duyduğunu ifade eden Başçeri, Özel kamu işbirliğinin önemine işaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, okul yatırımını yapan Derinel ailesine teşekkür ederek, yapılan yatırımı “Çok önemli bir yatırım” olarak niteledi. Amcaoğlu, Ülkenin geleceğini gençliğini kucaklayan yatırım yapan yatırımcılara minnet duyduklarını ifade ederek, eğitime yapılan bu artırımın 700 öğrenciye hizmet vereceğini, geleceğe güzel bir adım olduğunu, bu topraklara sahip çıkma adına önemli bir yatırım olacağını vurguladı.

Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel de, Kayseri’den gelip KKTC’ye yatırım yaptıklarını belirterek, şimdi de eğitim alanında bir yatırıma imza attıklarını ifade etti. Derinel, bu yatırımdan onur ve gurur duyduklarını söyledi.

