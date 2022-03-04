Mağusa’ya şimdiden iki talip

Gazimağusa Belediye Başkan adaylığı için Dr. Erdal Özcenk ve Cem Dana aday olmaya hazırlanıyor

UBP’nin Gazimağusa Belediye Başkan adaylığında adı geçen Dr. Erdal Özcenk, hükümet programının mecliste onaylanmasının ardından adaylık başvurusunu partiye yapacağını açıkladı.Dr. Erdal Özcenk, partililerin UBP’nin Gazimağusa’da belediye başkan adayı çıkartması yönünde bir beklentisi olduğunun herkes tarafından bilindiğini ve bu beklenti doğrultusunda kendisinin de aday olmaya karar verdiğini kaydetti.CEM DANA DA ADAYÖte yandan Gazimağusa’da iş insanı Cem Dana bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerde Gazimağusa Belediyesi’ne Başkan adayı olduğunu açıkladı.Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği ve iki dönemde Asbaşkanlık görevlerini yürüten Cem Dana, adaylık başvurusunu önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Dana, Ulusal Birlik Partisi’nden başvuracak aday adaylarını UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet etti.“Ben parti üyesinin karşısına çıkmaya hazırım” diyen Dana, “partiden aday adayı olacak olan arkadaşlar kendisine güveniyorsa üyenin karşına çıkalım, kendime de üyeye de güveniyorum. UBP üyesi, Gazimağusa için kimin faydalı olduğunun bilincindedir” açıklamasında bulundu.