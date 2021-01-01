Mağusa’da tepki çeken kaçak inşaat

Mağusa Suriçi’nde tarihi Namık Kemal Meydanı’nda daha önce İş Bankası şubesi olarak kullanılan ve el değiştirerek, Mardo olarak hizmete giren iş yerinde yine kaçak inşaat başladı



2020 yılınan başında

Bilindiği üzere, Mağusa suriçinde 2 kat kuralı bulunuyor. Mardo, başlattığı inşaat ile 3’üncü kata çıkmaya başladı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

Mardo daha önce de aynı bina üzerinde izinsiz inşaat başlatmıştı. 2020 yılı başında belediye tarafından vizelenen proje, bilgi verilmeden değiştirilmiş, inşaat, proje ile herhangi bir uyum gözetmeksizin sürdürülmekteydi.

İnşaat sırasında bahsi geçen mekana dikilen direklerle ilgili GazeddaKıbrıs’ın yaptığı araştırmada, Suriçi’ne yönelik yapılan bu projede direkleri kapsayan bölümün olmadığı belirlenmişti.

Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, Mağusa Suriçi’nde tarihi dokuyu bozan kaçak bir katın tek gecede tamamlandığı ifade edilerek, “Mağusa İnisiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!” uyarısında bulunuldu.

Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Meydanı’nda bulunan İş Bankası binasının, Mardo isimli işletme tarafından “tarihi dokuya uyumsuz” bir şekilde kullanıldığı savunuldu.

İşletmenin, söz konusu binada, projeye aykırı olarak teras yapımına başladığı anımsatılan açıklamada, “hafif strüktürlü kaçak kat, sivil toplum örgütleri ve Eski Eserler Dairesi (EED) Mağusa Şubesi’nin itirazları sonucu kaldırılmıştı” denildi.

“İŞLETMEYE İMTİYAZ TANINDI”

Ancak yapılan itirazlara karşın, söz konusu işletmeye imtiyaz sağlandığı ve meydanın Lala Mustafa Paşa Camii’ne bakan kısmının işletme tarafından kullanıldığı, ayrıca tüm ikazlarına rağmen terastaki kaçak katların yapımının bir gecede tamamlandığı kaydedildi.

Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, “Bilinmelidir ki, kentimizin en önemli tarihi mekanında, en önemli tarihi yapımızın algılanmasını olumsuz biçimde etkileyen böyle bir kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz” denilerek, “Mağusa İnsiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!” uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Mağusa, Suriçi, Namık Kemal Meydanı sadece buralardan rantsal kazanç bekleyenlerin taleplerine göre dönüşemez. Mağusa hepimizindir!” denildi.

Mağusa Suriçi’nde tarihi Namık Kemal Meydanı’nda daha önce İş Bankası şubesi olarak kullanılan ve el değiştirerek, Mardo olarak hizmete giren iş yerinde yine kaçak inşaat başladı.2020 yılınan başında Mağusa Suriçi’nde vizelenen projeye uygun olmayan inşaat başladı şeklinde yapılan haber sonrası geri adım atan Mardo yönetimi, aynı noktada yine inşaat çalışmalarına başladı. Tarihi Mağusa Suriçi’nde, Mardo olarak kullanılan iş yeri üstüne kaçak inşaat başladı. Yapı, Mağusa Belediyesi tarafından verilen izne aykırı olarak sürdürülüyor.Bilindiği üzere, Mağusa suriçinde 2 kat kuralı bulunuyor. Mardo, başlattığı inşaat ile 3’üncü kata çıkmaya başladı.Mardo daha önce de aynı bina üzerinde izinsiz inşaat başlatmıştı. 2020 yılı başında belediye tarafından vizelenen proje, bilgi verilmeden değiştirilmiş, inşaat, proje ile herhangi bir uyum gözetmeksizin sürdürülmekteydi.İnşaat sırasında bahsi geçen mekana dikilen direklerle ilgili GazeddaKıbrıs’ın yaptığı araştırmada, Suriçi’ne yönelik yapılan bu projede direkleri kapsayan bölümün olmadığı belirlenmişti.Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, Mağusa Suriçi’nde tarihi dokuyu bozan kaçak bir katın tek gecede tamamlandığı ifade edilerek, “Mağusa İnisiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!” uyarısında bulunuldu.Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mağusa Suriçi’ndeki Namık Kemal Meydanı’nda bulunan İş Bankası binasının, Mardo isimli işletme tarafından “tarihi dokuya uyumsuz” bir şekilde kullanıldığı savunuldu.İşletmenin, söz konusu binada, projeye aykırı olarak teras yapımına başladığı anımsatılan açıklamada, “hafif strüktürlü kaçak kat, sivil toplum örgütleri ve Eski Eserler Dairesi (EED) Mağusa Şubesi’nin itirazları sonucu kaldırılmıştı” denildi.Ancak yapılan itirazlara karşın, söz konusu işletmeye imtiyaz sağlandığı ve meydanın Lala Mustafa Paşa Camii’ne bakan kısmının işletme tarafından kullanıldığı, ayrıca tüm ikazlarına rağmen terastaki kaçak katların yapımının bir gecede tamamlandığı kaydedildi.Mağusa İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, “Bilinmelidir ki, kentimizin en önemli tarihi mekanında, en önemli tarihi yapımızın algılanmasını olumsuz biçimde etkileyen böyle bir kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz” denilerek, “Mağusa İnsiyatifi olarak, Mağusa Suriçi’nin artan rant beklentilerine feda edilmesine izin vermeyeceğiz!” uyarısında bulunuldu.Açıklamada, “Mağusa, Suriçi, Namık Kemal Meydanı sadece buralardan rantsal kazanç bekleyenlerin taleplerine göre dönüşemez. Mağusa hepimizindir!” denildi.