Mağusa’da korkutan yangın

Gazimağusa’da Kale İçi Bedesten Sokak üzerinde bulunan Zula adlı barın dış kısmında dün sabah saat 07:50 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çıkan yangın sonucu, bahse konu dükkanın dış duvarındaki ahşap kaplama yanarak zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.