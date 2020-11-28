Mağusa’da değişmeyen manzara

Mağusa’da şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Gazimağusa’da etkili olan şiddetli sağanak, su baskınlarına yol açtı.Şiddetli yağış bazı bölgelerde trafiğin aksamasına neden oldu. Yarım saat süren şiddetli yağışın ardından bazı yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.Aşırı yağışlar sonucunda Yanmaz Işıklar, İnce Elektronik, Sema İçki Fabrikası, Türk Maarif Koleji, İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren yolu, Sema Otel ve Canova Petrol İstasyonu bölgelerinde yollarda su baskınları oluştu.Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılırken, Sema Otel yanında da mahsur kalan bazı araçlara ekipler müdahale etti.Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde drenaj motorlarının yetersiz kaldığı bildirildi.Dicle Sokak, 28. Tümen Caddesi ve Canova Petrol İstasyonu önündeki bazı ev ve dükkanları su bastı.Sivil Savuna Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, oluşturulan Acil Durum Kurulu çerçevesinde Kaymakamlığın yönlendirmesi ile Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiye ekiplerinin su tahliye ve kurtarma çalışmalar yaptı.Her yağmurda sulara teslim olan Salamis yolunda dün de manzara değişmedi. Salamis yolu Gülseren Kavşağında bir van araç, asfaltta oluşan çukura düştü.Su baskınları nedeniyle yollarda kalan birçok araç sürücüsüne Sivil Savunma ekipleri yardım ettiBazı araç sürücüleri, yükselen sulardan dolayı araçlarıyla yolda mahsur kaldılarGülseren Kavşağı olarak bilinen bölge adeta göl olduMaraş ve Kaakol bölgelerinde bazı evlere yağmur suyu girdiBazı işyerlerine giren yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşandıEvlere giren suları itfaiye ekipleri boşalttıBazı ana caddeler yağmur sularıyla kaplandı