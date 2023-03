8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Mağusa Kültür Derneği: “Mağusa’da artık hiç hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Mağusa Kültür Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



“Mağusa’da artık hiç hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” denilen mesajda, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle genelde yitirilen tüm kayıpların özelde de ülkenin kayıplarının derin üzüntüsü paylaşıldı.

Son günlerde Mağusa’da derin acılar bırakan olaylar yaşandığı ifade edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

“Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden, öğretmenlerinden ve diğer vatandaşlarımızdan oluşan 47 canı kaybetmenin acısı, 16 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesinin acısı, başka bir gencimizin trafik kazasında yitirmenin acısı yüreklerimizi yakarken; her yıl 8 Mart’ta hayatını kaybeden 129 emekçi kadının anısına Sessiz Kitap Okuma Etkinliği ile düzenlediği anma törenini bu yıl gerçekleştirmeyecektir. 8 Mart’ın simgesi olan 129 emekçi kadının ölümle sonuçlanan hak arayışlarının sebepleri gerek iş yaşamında gerekse sosyal ve yaşamın diğer alanlarında karşılaştıkları engeller ve adaletsizliklerdi. Mağusa Kültür Derneği de ülkemiz için her biri ayrı bir değerde olan ve yıkım altında kalarak ihmal kurbanı olan kayıplarımızın adalet arayışına her anlamda destek verecektir. Ayrıca her geçen gün ülkemizde kadına yönelik şiddet olaylarının artması ve dahası kadına yönelik şiddet olaylarının kadın cinayetlerine dönüşmüş olması, her kesimden kadına ulaşabilecek, her şehirde en az bir Kadın Sığınma Evi'nin ivedi olarak gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hayatlarının baharında yitirilen tüm canların adalet arayışlarının takipçisi olacağımızı bir kez daha dile getiririz.”