Mağusa’da 80 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Mağusa Belediye Başkanı Uluçay, Canbulat giriş kapısının yanındaki büfelerin birinin kaldırılmasıyla 80 yıl sonra ilk kez Mağusa Kalesi’nin Canbulat Kapısı’ndaki girişinin temiz bir şekilde görülebileceğini söyledi

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kanalizasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, “Yapılan kanalizasyonun şehrimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Mevcut kanalizasyon şebekesinin iyileştirilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından yapılan Mağusa Kanalizasyon Şebekesi Çalışmalarının kapanış etkinliği önceki gün Tuzla Narpak Tesisleri’nde yapıldı.

Kanalizasyon şebekesinin tamiratı için Temmuz 2021 yılında başlayan çalışmalar kapsamında şebekedeki boruların yüzde 70’i yenilenirken, yüzde 30’unun ise tamiratı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca, evlere giden hat bağlantıları yenilendi, pompa istasyonları iyileştirildi.

Proje, Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. Şti, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş ve MBF Yapı İnşaat Ticaret A.Ş’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından 20 milyon 500 bin 842 Euro’luk maliyetle hayata geçirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada,

kanalizasyonun başarılı bir şekilde çalışmaya devam etmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Mağusa Kalesinin restorasyonu için de AB’nin destek verdiğine işaret eden Uluçay, restorasyon sonrasında bazı tarihi yerleri belediyenin çalışmasıyla ziyarete açtıklarını söyledi. Uluçay ayrıca, Canbulat giriş kapısının yanındaki iki büfeden birinin kaldırıldığını, diğerinin de kaldırılacağını ifade ederek, 80 yıl sonra ilk kez Mağusa Kalesi’nin Canbulat Kapısı’ndaki girişinin temiz bir şekilde görülebileceğini kaydetti.

“Mağusa’nın bizim şehrimiz olduğunu, bütün yapılanların bizim için yapıldığını biliyoruz” diyen Uluçay, kentin, insanlığın ortak değeri, mirası olduğunun da bilincinde olduklarını belirtti.

Çeltikçioğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Direktörü Adnan Çeltikçioğlu ise, sözleşme kapsamında 31 bin 357 metre kanalizasyon şebeke ve 13 bin 187 metre bağlantı borusu ile 637 adet muayene bacasının başarıyla değiştiğini belirtti. Çeltikçioğlu, ayrıca pompa istasyonlarının rehabilite edildiğini, mekanik sistemin iyileştirildiğini söyledi.

