Mağusa ve İskele çok hızlı çıkıyor

Konut pazarında Ocak 2022’de toplam %24,8 payı olan Mağusa ve İskele, yeni yılda payını %28,7’ye çıkardı

Kuzey Kıbrıs’ta yeni yılın ilk bir buçuk aylık süresinde satılık konut sayısı %1,33 oranında azaldı.

Satışa sunulan yeni konutlar ile yapılan satışların kıyaslanmasında “satışlar” lehine bir artış söz konusu.

Sektörün pazar verileri Aralık 2021 sonuna göre satılık villa (müstakil ev) sayısında %0,46 oranında, apartman dairelerinin sayısında da %2,45 oranında düşüş olduğunu gösteriyor.

Mart 2022’de 14 bin 739 adetle zirveye çıkan satılık konut sayısı, yılı 12 bin 948 adetle kapatırken, düşüşün (veya alımların) 2023’te sürdüğü görüldü.

7 BİN 776 DAİRE, 5 BİN VİLLA

Veriler, geçtiğimiz Ocak-Şubat periyodu itibarıyla altı ilçede en az 5 bin adet satılık villa, ikiz villa ve müstakil konut ile en az 7 bin 776 apartman dairesi, stüdyo daire, penthouse bulunduğuna işaret ediyor.

101 Evler emlak sitesinden sağlanan bilgilere göre, Aralık sonunda satılık müstakil konut (villa, ev) sayısı 4 bin 977, satılık apartman dairesi sayısı da 7 bin 971 adet idi.

İSKELE VE MAĞUSA YÜKSELİYOR

Her ne kadar da Girne halâ ülkenin emlak başkenti olma özelliğini sürdürse de Mağusa ve İskele bölgelerinin payı giderek daha da artıyor. Geçen yılın başında %15,8’lik payla ikinci sırada bulunan Lefkoşa bu yıl %14,5’e kadar geriledi. Mağusa ise payını %15,2’den %17’ye taşıdı. İskele bölgesi de 2022 başında %9,6 olan payını büyük bir atakla %11,7’ye kadar yükseltti. Emlak sitelerindeki rakamlar ayrıca, Girne ve Girne ilçe sınırları içindeki satılık konut sayısının tüm Kuzey Kıbrıs’taki satılıkların %57,15’ini oluşturduğuna da işaret ediyor.

