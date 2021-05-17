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Mağusa ve İskele bölgesinde birçok yerde 5 saat elektrik kesintisi olacak

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Mağusa ve İskele bölgesinde birçok yerde 5 saat elektrik kesintisi olacak
Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 5 saat Mağusa ve İskele’deki bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden şu bölgeler etkilenecek:
“Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol Ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz İstasyonları, Tatlısu köy içi, Köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı ile Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar köyü”
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