Mağusa ve Demirhan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa ve Lefkoşa Bölge Amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacaktır





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa ve Lefkoşa Bölge Amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne 5 saat, 08:30 - 10:00 saatleri arasında ise Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.