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Mağusa ve Demirhan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa ve Lefkoşa Bölge Amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, yarın bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacaktır

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Mağusa ve Demirhan bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa ve Lefkoşa Bölge Amirliklerinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 – 14.00 saatleri arasında Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyüne 5 saat, 08:30 - 10:00 saatleri arasında ise Demirhan, Değirmenlik Başpınar bölgelerine 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.
 
 

 

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