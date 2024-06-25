Mağusa Ravelin Lions Kulübü ve SAGEM iş birliğinde sahil, gölet ve deniz temizliği yapıldı

Mağusa Ravelin Lions Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Görüntüleme ve Araştırmaları Merkezi (DAÜ SAGEM) iş birliğinde üç aşamalı sahil, gölet ve deniz temizliği yapıldı.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, “Sürdürülebilir Bir Dünya” sloganıyla yürütülen çevre etkinlikleri çerçevesinde yapılan temizlik, 7 gün boyunca sürdü.



İlk olarak 10 dalgıç eşliğinde DAÜ Beach Club bölgesinde deniz altı temizliği yapılarak, poşet, cam, plastik, ağ gibi Caretta Carettalara ve diğer deniz canlılarına zarar verebilecek atıklar toplandı.



Denizaltı etkinliğinde, toplamda 3 gün dalış yapılarak 20 kilometrelik bir alan temizlendi.



Sonrasında, DAÜ Beach Club kumsalındaki insan atıkları, 50 kişilik ekiple toplanarak, Caretta Caretta yuvaları etrafı korunmaya alındı.



Son olarak ise DAÜ Beach Club sahilindeki gölet kıyısı ve çevresi 30 kişilik bir ekiple temizlendi ve flamingolara temiz bir alan sağlandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, temizliğe destek veren SAGEM ekibine, gönüllü olan Mağusa Ravelin Kulübü LEO ve CUB üyelerine teşekkür edilerek, daha sürdürülebilir bir dünya için sahillerin daha fazla temiz tutulması çağrısında bulunuldu.