Mağusa Ravelin Lions Kulübü 300 adet okul çantası yardımında bulundu

Mağusa Ravelin Lions Kulübü, bu yıl da eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Dip Karpaz İlkokulu, Yeni Erenköy İlkokulu, Alasya İlkokulu, Ziyamet Özel Eğitim, Ziyamet İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Ötüken Özel Eğitim, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu ve Haspolat İlkokulu’na 300 adet okul çantası yardımında bulundu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan proje kapsamında çocukların eğitim yolculuklarında fırsat eşitliği sağlanarak destek verilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Projeye, üyeleriyle birlikte Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de katkıda bulunduğu belirtildi.

