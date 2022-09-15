Mağusa pislikten geçilmiyor

Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor, etraf pislikten geçilmiyor

Gazimağusa’da belediye personelinin maaşlarının ve yatırımların zamanında ödenmediği gerekçesi ile birçok hizmet durma noktasına geldi.Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Özellikle Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor. Çöpler bölgedeki halka sıkıntı yaşatıyor.Kaleiçi’nde yığılan çöpler nedeniyle yayalar yoldan geçmekte zorlanıyor.