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Mağusa pislikten geçilmiyor

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Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor, etraf pislikten geçilmiyor

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Mağusa pislikten geçilmiyor
 
 
Gazimağusa’da belediye personelinin maaşlarının ve yatırımların zamanında ödenmediği gerekçesi ile birçok hizmet durma noktasına geldi.
Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çalışan Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapıyor. Özellikle Mağusa Kaleiçi’nde çöpler toplanmıyor. Çöpler bölgedeki halka sıkıntı yaşatıyor.
Kaleiçi’nde yığılan çöpler nedeniyle yayalar yoldan geçmekte zorlanıyor.


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