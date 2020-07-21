Mağusa'nın üç bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 14.00 saatleri arasında Gazimağusa DAÜ çemberi ve Saklıkent sitesi bölgesiyle Mutluyaka kavşağı üzerindeki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.