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Mağusa'nın üç bölgesinde yarın elektrik kesintisi var

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Mağusa'nın üç bölgesinde yarın elektrik kesintisi var
21 Temmuz 2020 Salı 16:24

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 14.00 saatleri arasında Gazimağusa DAÜ çemberi ve Saklıkent sitesi bölgesiyle Mutluyaka kavşağı üzerindeki konut ve tesislere elektrik verilemeyecek. 
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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