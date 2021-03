Mağusa İnsiyatinden Gala Gecesine tepki

Açıklama şu şekilde





Ülkemizde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi 1 Nisan Perşembe günü TRT 1'de yayına başlıyor. Dizinin Galası aynı gün Mağusa'da Rauf Raif Denktaş Sergi salonunda saat 19:30'da kalabalık bir katılımcı topluluğu ile birlikte yapılacak. Pandemi kurallarının hüküm sürdüğü ülkemizde böylesi bir galanın doğru olmadığını savunan Mağusa İnsiyatifi ve 24 sivil toplum örgütünü yayınladıkları ortak bir bildiriyle tepkilerini dile getirdiler.Aylardır pandemi kuralları çiğnenmek suretiyle ülkemizin her yanında pervasızca film çekilmesi yetmezmiş gibi şimdi de sözkonusu dizi filminin sözde “GALA” etkinliğinin, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda kapalı mekânda yapılacağını öğrenmiş olmaktan büyük endişe duyuyoruz. Bir yılı aşkın süredir ülkemizde çok zor koşullarda ve büyük özverilerle baş etmeye, ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal hayatın tüm alanlarının çökmesi pahasına ayakta durmaya çalıştığımız pandemi sürecinde, yeniden bir yıkımı kaldıramayacağımızı ilân ediyoruz.Mağusa İnisiyatifi olarak, sözkonusu film ekibinin, kentimizdeki tarihi mekânlara karşı uyguladığı sanatseverlik ve kültürel duyarlılıklılıkla bağdaşmayan uygulamaları konusunda da kamuoyunu bilgilendirmiştik. Anlaşılan ülkemizdeki yasaları, kuralları ve yerel otoriteleri hiçe sayan bu zihniyet, bir kez daha şuursuzca, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Başbakan Saner’i, Gazi Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nın ortak sahipleri olan DAÜ Rektörlüğü ve Gazi Mağusa Belediyesini de ardına takarak, halk sağlığını riske atmaktan çekinmiyor. Türkiye’de son haftalarda hızla artış gösteren, son günlerde ise günde otuz binleri aşan pozitif vak’a sayısının ve yüzlerce can kaybının olduğu bile dikkate alınmadan, Türkiye’den yüz elliyi aşkın davetlinin karantinasız olarak “GALA’ya” katılacak olması da durumun vehametini göstermektedir. Siyasi şov ve Kıbrıslı Türk Halkının irade, kültür ve tarihini asimile etme gayretlerinin had safhada olduğu bu günlerde yapılan bu davranışlar halkımızın sağlığının yanı sıra toplumsal birliğini de tehdit etmektedir.Ülkemizde pandemi kısıtlamaları nedeniyle hiçbir toplu etkinliğe izin verilmezken, hatta toplu ibadetler ve cenaze törenlerine katılımın bile yasaklandığı koşullarda, böylesi bir ayrıcalık ve oldu bittilerle halk sağlığının riske atılmasına ve ardından vakaların hatta can kayıplarının yeniden yükselişe geçmesiyle yeniden bir kapanma sürecine girilmesine asla ve asla izin verilmemelidir. Bütün duyarlı kamuoyunu, sivil toplum örgütlerini ve bireyleri dayanışma içinde bu etkinliğin iptal edilmesi için dayanışma ve mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz.Ülkemizde bulunan siyasal partileri de göreve çağırıyoruz. Sağlığımızı ve ekmeğimizi tehdit eden bu pervasız etkinliğin, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın amir hükümleri uyarınca iptal edilmesi için, Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde dava açmaya ve acilen yürütmeyi durdurma kararı aldırılmasını istiyoruz.Halk sağlığını, halkın ekmek mücadelesini hiçe sayan, Kıbrıslı Türk halkının birlik, bütünlük ve toplumsal varoluşuna saygı duymayan, başta Cumhurbaşkanı Tatar ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetine dur demekten başka çaremiz yoktur.Kıbrıs Edebiyat DerneğiKIBHAD (Kıbrıs Havaları Derneği)Lirik Şiir GrubuKTÖS (Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası)MKD (Mağusa Kültür Derneği)KSD (Kıbrıs Sanat Derneği)Üçüncü Toplum FormuYENDER (Yeni Erenköy Kültür ve Sanat Derneği)HASDER (Halk Sanatları Derneği)EL-SEN (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası)ÇADER (Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği)YEKAD (Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği)MAKAMER (Mağusa Kadın Merkezi)GÜÇ-SEN (Gümrük Çalışanları Sendikası)GÖÇTAŞ (Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği)Kıbrıs Polifomik Korolar DerneğiDenizler Mavi Kalsın İnisiyatifiSakin Yaşam PlatformuKAYDER (Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)Kıbrıs Türk Yazarlar DerneğiGençlik Merkezi BirliğiBaraka Kültür MerkeziMASDER (Mağusa Suriçi Derneği)Hayata Dokun Hareketi