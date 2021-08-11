Mağusa Gümrüğü sorunlar yumağı

Gümrük komisyoncuları, gümrükte personel eksikliği, hantal bürokrasi ve daha birçok sorun nedeniyle Mağusa Limanı'nda iş yapamaz hale geldi

Mağusa Limanı'na bağlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Mağusa Gümrük Şube Amirliği'nde uzun süredir yaşanan sorunlar bir türlü giderilemedi.Gümrük komisyoncuları da, ticari anlamda ülkenin bel kemiği olan Mağusa Limanı'nda büyük sıkıntı yaşıyor.Gümrükteki personel eksikliği, hantal bürokrasi ve daha birçok sorun nedeniyle iş yapamaz hale gelen gümrük komisyoncuları, HALKIN SESİ aracılığıyla tepkilerini dile getirdi.Limanda ithalat - ihracat işlemleri, gümrükler arası mal nakli, TIR veya konteyner boşaltmaları ağır aksak yürürken, bu konuda en büyük mağduriyeti gümrük komisyoncuları ve müşterileri yaşıyor.Mağusa Limanı’nda ülkeye bir çok malzeme getiren ithalatçılar Mağusa Gümrüğü’ndeki personel sıkıntısı nedeniyle zorluk yaşarken, ithalatçıların malları için Mağusa Gümrüğü’nde uzun süredir işlem yapılamıyor.Konuyla ilgili HALKIN SESİ'ne konuşan gümrük komisyoncuları, limanda yaşadıkları sıkıntıları defalarca gündeme getirmelerine rağmen hiçbir yetkiliden ilgi görmediklerini belirtti.Uzun süredir yaşanan sıkıntıların kangrenleştiğini belirten ve sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasını isteyen gümrük komisyoncuları, işlemlerinin zor şartlarda sürdürülmesinin mümkün olmadığını kaydetti."Sorunlar görmezden geliniyor"Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, koşulların her geçen gün zorlaştığı ülkede halkın “tükenmişliğe ve yalnızlığa itildiğini” savunarak, “Toplumun sorunlarına siyaset değil çözüm üretin” çağrısı yaptı.Elmalı yazılı açıklamasında, hükümetten, “toplumun sorunlarına çare üretmesini beklediklerini ancak sorunların görmezden gelindiğini ve topluma sırt dönüldüğünü” öne sürdü.Yetkililerin “Bizim saraya veya külliyeye değil okula, hastaneye ihtiyacımız vardır” diyemediğini ifade eden Elmalı, ekonominin dibe vurduğunu, hayatın her geçen gün pahalılaştığını, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin “sefalet ücretine” dönüştüğünü kaydetti ve halkın icraat üretilmesini beklediğini kaydetti.