Mağusa esnafı ne dedi?



Sabiha Gönen:

Online eğitim kararı hem öğrenciler için hem de Mağusa bölgesi esnafı için yanlış bir karar alındı. Milletin söylemleri doğru çıktı. Öğrencilerin kayıtlarını yapıp paraları aldıktan sonra online eğitim yapılacağı söyleniyordu, üniversite yönetimi bunu doğrulamış oldu. Kimse zaten bu dönemde yatırım yapma durumunda değil ancak esnafı ayakta tutanda öğrencidir onlarda gelmeyince esnafın durumu her geçen gün daha kötüye doğru gidecek. Gelmek istemeyenin gelmeye zorlanmadan bir formül geliştirilebilirdi.





Meys Öztürk:

Bölgede alternatif bir kitle olmadığı için ne yazık ki öğrenci yoksa, esnaf iş yapamaz ve para kazanamaz durumdadır. Zaten aylardır pandemi nedeni ile oldukça düşen işlerin öğrencinin gelmesi ile yoluna girmesini beklerken, bölgede ekonomi ölmüş duruma geldi. Üniversite yönetiminin bu kararını protesto edecek her türlü eylem kararını destekliyorum.



Barış Barışsal:

Aylardır pandemi nedeni ile zaten zor bir dönem geçiriyoruz. Esnaf öğrencinin gelmesi ile işlerin normale dönmesini beklerken üniversitenin bu yönde aldığı karar esnafı yok oluşa sürükleyecek. Esnafı ayakta tutan öğrenciydi, devletten ekonomik bir destek zaten yok, gerekli tedbir ve önlemlerin sağlanarak öğrencinin yeniden ülkeye gelmesi sağlanmalı.



Cemal Yılmaz:

Üniversitenin üretmek zorunda kaldığı bu karar özellikle bölge esnafı için kötü oldu. Pandemi nedeni ile zaten kötü bir süreçte geçen bölge esnafı için üniversite öğrencileri önemli bir değere sahiptir. Üniversite yönetimini bu kararı almaya zorlayan etkenlerin iyileştirilmesi gerekiyor ve böyle bir karar üretilmişse de esnafa gerekli desteğin sağlanması gereklidir.



Cengiz Solak:

Esnaf bitmiş durumdadır. Öğrenci olmadığı zaman, ülke iş yapamaz hale gelecek. Esnaf gümrükten mal çıkaramaz hale gelirse, devletin kasası boş kalır, o zaman da devlet memurlarını ödeyemez hale gelir. Eğitim kurumu niye böyle bir karar aldı anlam veremiyoruz. İşimiz zor. Bizler de yavaş yavaş küçülmeye gidip kepenk kapatacağız gibi görünüyor.



Ali Dizman:

Devlet politikasının yanlış yürütüldüğü için, üniversite yönetiminin böyle bir karar almak zorunda bırakıldığını düşünüyorum. Bunun asıl sebebi devlete olan güvensizliktir. DAÜ’nün öğrencilerin buraya gelip yüz yüze eğitim vermesinde doğrudan bir yaptırımı olmadığından alınan kararı direkt olarak üniversite yönetimine bağlamak yanlış olur. DAÜ’de bu kararı alacak akademisyenlerin bölgede yaşanacak sıkıntıların bilincinde olduğundan eminim. Akademisyenler böyle bir karar aldıysa bu bilinçsizlikten değil, böyle bir karar almak zorunda bırakılmıştırlar. Pandemi başlayalı 7 ayı aştı, bir tane hastanenin yapılamaması sürecin ne denli kötü yönetildiğinin göstergesi. İçinde bulunulan duruma rağmen herkesin yangından mal kaçırırcasına seçim propagandası yapması da durumu özetliyor zaten.

