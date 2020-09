Mağusa esnafı eyleme gidiyor

DAÜ’nün güz dönemi için aldığı online eğitim kararı, Mağusa bölgesinde tepki ile karşılandı. Esnaf, yarın eyleme gitmeye hazırlanırken, sivil toplum örgütleri yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu önceki gün yaptığı toplantıda dünya genelinde yaşanan Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeni ile ara verilen eğitime bu süreç tamamlanıncaya kadar ve her durumda güz dönemi ile sınırlı kalmak üzere uzaktan eğitim şeklinde eğitim verme kararı verdi.DAÜ yönetimi tarafından verilen bu kararın ardından Mağusa bölgesinde özellikle esnaf karara büyük tepki gösterdi.Mağusa bölgesinde binlerce esnaf ve meslek grupları Cuma günü DAÜ rektörlüğü önünde eylem çadırı kurarak eyleme gitmeye hazırlanırken, sivil toplum örgütleri yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.Pandemi sürecinde Mağusa’da birçok esnafın kepenk indirmeye başladığı bu dönemde tek umudun ülkeye gelecek olan öğrenciler olduğu belirtilirken, DAÜ Senatosu’nun online eğitim kararı bölgede hayal kırıklığına yol açtı.Kıbrıs Postası konu ile ilgili esnafın nabzını tuttu. Esnaf online eğitim kararının birçok sektörü kötü şekilde etkileyeceğini ifade ederken, esnafın yanı sıra bölgenin atar damarı halindeki öğrenciye yönelik konut yatırımları yapan sektörler de sekteye uğramış durumda.DAÜ’nün kararındaki gerekçenin hükümetin yanlış politikası olduğu belirtilirken, sağlık açısından alınan kararlar nedeni ile zarara uğrayacak sektörler için ekonomik rahatlamanın sağlanması gerektiği belirtildi.DAÜ’nün 2020-2021 akademik yılına online eğitim ile devam edeceğini açıklaması üzerine Esnaflar Birliği’de harekete geçerek, üniversitenin kararına tepki olarak Cuma günü saat 11.00’de eylem çadırı kuracaklarını açıkladı.Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 21 Eylül tarihinde senatonun yapmış olduğu online eğitim açıklaması, Mağusa esnafında endişeye sebep olurken, esnaf, DAÜ’nün bir an önce öğrencilerini adaya çağırıp eğitime başlanmasını talep etti.Mağusa ve çevresinde bulunan yaklaşık 1800 esnaf, DAÜ Rektörlüğü önünde Cuma günü saat 11.00’de eylem çadırı kurarak yeni dönem için alınan kararların yaratacağı problemlerden, öğrencileri adaya gelmeye teşvik edilmemesi gibi sebeplerden ötürü eylem başlatma kararı aldı.DAÜ Yurtlar Birliği, Taksiciler Birliği, Marketçiler Birliği, Restorancılar Birliği, berberler, fırıncılar, konfeksiyoncular, sucular, benzinciler ve birçok Mağusa Esnafı bu eyleme destek vereceğini ve katkı koyacağını dile getirdi.“Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin öğrencilere yolladığı mailler eğitimlerin online olacağı ve gelmenize gerek kalmadığı yönündedir. Bu sebepten dolayı bizleri çok zor günler beklemektedir diyen Esnaflar Birliği, “bizler de Rektörlüğe, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyelerine, hükümete buradan seslenmek istiyoruz, Üniversite tavrını değiştirmez ise tüm esnaf batacaktır dolayısı ile DAÜ de batacaktır” ifadelerini kullandı.Doğu Akdeniz Üniversitesi ile hükümetin yaptığı açıklamaların tamamen uyuşmadığı ifade edilirken, “şuan karantinada bekleyip bir an önce kampüse gelmek isteyen öğrenciler ne yapacaklar? Bizler esnaf olarak, Mağusa halkı olarak bu ciddi sorunlara boyun eğmeyeceğiz” dendi.Yaşanacak olan sorunları, “kiralarımızı ödeyemeyeceğiz, elektrik ödenemeyecek, personel işten çıkacak, maaşları ödeyemeyeceğiz büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacağız” diyerek sıralayan Esnaflar Birliği, bu açıklamalar düzeltilmez ise Cuma günü saat 11.00 da Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde tüm esnaf olarak eylem yapılacağını ve Rektörlük önünde çadır kurulacağını açıkladı.“Eskisi gibi olmayacak bizler hayatımızı sürdürmemiz için öğrencilerin gelmesi gerekiyor, sağlık koşulları, hijyen koşulları bizler de üzerimize düşen ne varsa Mağusa esnafı olarak yapmaya hazırız” denilen açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli heyeti, Rektörlük, Eğitim Bakanlığı bu işi çözmediği sürece hükümet, hükümet ortağı sandıkta sonuçlara katlanacaktır”DAÜ’nün güz dönemi için aldığı online eğitim kararının esnafın yanı sıra birçok sektörü de olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor. Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Covid-19 pandemisi nedeni ile alınan her türlü tedbirin insani açıdan bakıldığı zaman sağlık açısından önemli olduğuna, ekonomik yönden ise tedbirler alınırken, devletin esnafı, ithalatçıyı rahatlatıcı projeleri de üretmesi gerektiğini kaydetti.Türkiye’nin bu dönemde ciddi şekilde para yardımı yaptığını ancak bu paranın tabana inemediğini belirten Sungur, “sağlık için gerekliyse ve alınması gereken bir kararsa alınacak gerekirse 21 gün karantina gerekliyse uygulanacak ancak, esnafı, iş adamını ekonomiyi rahatlamaları için kendilerine açık kart verilen hükümetin ne yazık ki bu yönde ürettiği bir karar olmadığını görüyoruz. Hükümet bu konuda sınıfta kalmış durumdadır” şeklinde konuştu.“Hükümetin Esnaf, yap satçı ne olacak tüccar ne olacak diye bir gündemleri yok” diyen Sungur, öğrencinin gelmemesinin ekonomiye büyük darbe vuracağını ifade etti. “Eğer bir karar alacaksan, etkilenecek diğer sektörleri rahatlatmalıdırlar” diyen Sungur, insan sağlığının paradan önemli olduğunu ancak devletin ekonomiyi rahatlatıcı önlemler alması gerektiğini belirtti.Sungur, “sağlık yönünde atılan adımların doğuracağı sorunlar karışışında biz ekonomik boyutta ne yapılıyor bunu bilmek istiyoruz, çünkü göstermelik açıklanan ekonomik paketler bize gelmiyor” dedi.