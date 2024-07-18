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Mağusa Devlet Hastanesi’nde toplu sünnet yapıldı

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Mağusa Devlet Hastanesi’nde toplu sünnet yapıldı
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Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde toplu sünnet etkinliği düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı’nın himayelerinde, Vakıflar İdaresi ve İyilik Gönülleri organizasyonunda, Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Vakıflar İdaresi Müdürü Mustafa Tümer ve Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği Başkanı Sibel Dinçyürek konuşma yaptı.

Dinçyürek
Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Dinçyürek, toplu sünnetlerin yaz boyu süreceğini belirterek, çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dinçyürek, “İnsanlarımızın dini inançları ve istekleri doğrultusunda gelen taleplerin tamamını yıl boyunca karşılamak için organizasyon yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Tümer
Vakıflar İdaresi Müdürü Mustafa Tümer,  Vakıflar İdaresi olarak toplu sünnete destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Gazimağusa'da ilk sünnet faaliyetimizi gerçekleştirdik, bu yaz boyunca devam edecek” dedi.
Dinçyürek
Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) Derneği Başkanı Sibel Dinçyürek, sevinçleri paylaşmanın önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.
7 çocuk sünnet edildi
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun eşi Birgül Feyzioğlu’nun da katılımıyla düzenlenen etkinlikte Dr. Mustafa Kalfaoglu ve Dr. Sadrettin Tuğcu 7 çocuğun sünnetini gerçekleştirdi.
Sünnet olan çocuklara palyaço gösterisi yapıldı ve hediyeler verildi.
 
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