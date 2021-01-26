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Mağusa'daki vakalar Pile'den

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Mağusa'daki vakalar Pile'den
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Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan 38 vakanın 14'ünün Mağusa kaynaklı olması Mağusa bölgesinde endişe yaratırken vakaların kaynağının Pile'de olduğu öğrenildi.
Aldığımız bilgilere göre bugün Mağusa'da belirlenen 14 vakanın 13 tanesinin  Pile'de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir bölükte yapılan taramada ortaya çıktı.
Bölüğe virüsün ise geçtiğimiz gün İskele bölgesinde tespit edilen kişiden bulaştığı bildirilirken, şu anda bölüğün karantinaya alındığı ve bulaşın bölük dışına taşmasının önüne geçildiği ifade edildi.
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