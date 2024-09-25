banner913
banner932
Hasipoğlu:
Hasipoğlu: "Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısı bizleri mutlu etmiştir”
8 0
Girne Kordonboyu’nda konser
Girne Kordonboyu’nda konser
9 0
 
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
78 0
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
“Şeytan öldür dedi, ben yumruk attım”
33 0
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
22 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
17 0
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
24 0
banner1032

Mağusa'da trafiği rahatlatacak adım

banner1020

Gazimağusa Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak için yol düzenlemeleri yaptı

banner1045
Mağusa'da trafiği rahatlatacak adım
banner971

Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa -Lefkoşa anayolundan hastaneye ayrılan kavşakta, yol güvenliğini artırarak,  trafik akışını rahatlatmak için yol düzenlemesi yaptı.

 “Ünimar Kavşağı Yol Genişletme Projesi”, yüklenici firma Destebaşı Construction Limited tarafından belirlenen 20 iş günü içerisinde tamamlandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında, şehirdeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla “Gazimağusa Trafik Master Planı” çerçevesinde adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uluçay, uzun zamandır hedefledikleri projeler arasında yer alan kavşakta, asfalt döküldüğünü kaydetti.

Gazimağusa istikametinden hastane yoluna dönüş yapacak vatandaşlar için daha güvenli ve akıcı bir trafik akışı sağlanacağını ifade eden Uluçay, şerit genişletilmesiyle  Mağusa’dan Lefkoşa’ya giden araçların da kuyrukta beklemeden yan şeritten ayrılarak yoluna devam edebileceğini belirtti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.