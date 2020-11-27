Mağusa'da sağanak yağış etkili oluyor

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oluyor.Mağusa ve bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.Özellikle şehir içinde birçok yerde sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı işyerlerini yağmur suyu bastı.Bazı araçların yağmur suyunda dolayı yolda kaldıkları görüldü.