banner480
banner572
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
15 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
12 0
 
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
Göbeklitepe’nin Kardeşi Karahan Tepe’de İlk Kazılar Başlıyor
74 0
Futbol dünyasından bir efsane geçti
Futbol dünyasından bir efsane geçti
17 0
Cepler çöplük oldu
Cepler çöplük oldu
18 0
181 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
55 0
banner529
banner570

Mağusa'da sağanak yağış etkili oluyor

banner476

Mağusa'da sağanak yağış etkili oluyor
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oluyor.


Mağusa ve bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Özellikle şehir içinde birçok yerde sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, bazı işyerlerini yağmur suyu bastı.

Bazı araçların yağmur suyunda dolayı yolda kaldıkları görüldü. 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.