Mağusa bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Elektrik Kurumu yarın Mağusa bölgesinde birçok yerde proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan duyuruda şöyle denildi:

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 08:30 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Daü kavşağı Onlar Sitesi, Saklıkent Sitesi ve bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.