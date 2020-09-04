Mağusa bir değerini daha kaybetti

Mağusa halkının önemli ismi Nejdet Dökmecioğlu vefat etti. Yıllarca Mağusa ve Mağusa halkı için çalışan Nejdet Dökmecioğlu, 1930 yılında Mağusa'da doğan Nejdet Dökmecioğlu öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için Ankara'da görme yetisini kaybetmiştir. ancak hayattan kopmayan Dökmecioğlu kensini Mağusa halkına hizmete adamıştır.

Bir dönem Mağüusa Belediye Başkanlığı da yapan Nejdet Dökmecioğlu, Mağusa'da ilk kitap dükkanını açan kişidir.

Üç çocuk babası olan Dökmecioğlu yarın Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii'nde saat 10.00'de yapılacak cenaze törenin ardından Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.