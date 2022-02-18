banner762
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
33 0
Böyle saygısızca park olmaz
Böyle saygısızca park olmaz
71 0
 
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
10 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
11 0
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
17 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
55 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
22 0
banner797

“Mağusa Belediyesi’nin maaş geriliği 4 milyon TL’yi buldu”

banner476

Mağusa Belediyesi’nde GAMABEL personelinin Ocak maaşlarının yatırılmaması ve 2021 yılına ait ek mesailerin ödenmemesine nedeniyle greve gidildi. Mağusa Türk Genel İş Sendikası, belediyenin çalışanına ödemekle yükümlü olduğu miktarın 3 milyon 913 bin TL olduğunu bildirdi

banner714
“Mağusa Belediyesi’nin maaş geriliği 4 milyon TL’yi buldu”

 
Mağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyede dün 08.00-15.00 saatleri arasında 7 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi.
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, belediye idaresinin tedbir almak yerine ek istihdam yapmanın yollarının arandığına şahit olduklarını söyleyerek, bugün itibarıyla belediyenin çalışanına ödemekle yükümlü olduğu miktarın 3 milyon 913 bin TL olduğunu açıkladı.
Özüşen belediye önünde yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu olarak grev yapmalarının amacının sadece parasal konular ve maaş alamamak olmadığını belirtti.
Özüşen, “Aylarca adeta sistemli bir şekilde devam eden savurganlık ve kötü yönetimin sonucu olarak bugün belediyemiz maaş ödeyemeyecek duruma getirildi. Sorunun kaynağına dönük en küçük tasarruf ve ekonomik tedbir alındığını, ödemelerin düzene gireceğine dair ufukta bir ışık olduğunu görebilmeyi çok umut ettik ancak bu beklentimizin her geçen gün beyhude bir bekleyiş olduğunu acı gerçeklerle yaşıyoruz” dedi.
“HANGİ HESAPLAR İÇİNDE OLDUĞU BİLİNMEYEN AKIL VE MANTIK DIŞI UYGULAMALAR”
Hangi hesaplar içinde olduğu bilinmeyen akıl ve mantık dışı uygulamalarla her geçen gün daha da şaşırdıklarını, idare tedbir almak yerine ek istihdam yapmanın yollarının arandığına şahit olduklarını söyleyen Özüşen, belediyeye yapılan her yeni istihdamın, belediyenin üzerine yüklenen ek külfet demek olduğunu, aynı zihniyetle devam edilmesi halinde de tüm çalışanların geleceğinin ateşe atılacağını, zaten durmak üzere olan hizmetlerin hiç verilemeyeceğini vurguladı.
Özüşen şöyle devam etti;
“31 Ocak itibarıyla ödenmeyen aylık maaşlarımız 15 Şubat’ta ödenmiş, halen 15’lik maaşların ödenmemiş olması bizi derinden etkilemektedir. İdarenin sendikamız ile mesailerle ilgili yaptığı taahhütnamede geriye düşüldüğünü, buna rağmen her zaman sendika olarak iyi niyetimizi gösterdiğimiz aşikârdır. Bugün itibarıyla belediyenin çalışanına ödemekle yükümlü olduğu miktarlar şunlardır:
“Onbeşlik maaşlar 863 bin TL,
geçicilerin kesilen yan hakları 700 bin TL,
aylık mesailerin toplamı 1,500 milyon,
Gamabel personeli 850 bin TL.
Kıdem tazminatlarının mahkeme yoluyla verilmesi emekliye çıkan belediye çalışanlarını da zor durumda bırakmaktadır. Emeklilerin ödenmeyen ikramiyelerinin mahkeme yoluyla ödenmek zorunda olmasının ceremesini bu çalışan ödememelidir.
Gama-Bel personelinin Ocak ayı maaşlarının halen daha ödenmemesi de krizin daha da büyük olduğu göler önüne sermektedir, bizlerle aynı işi yapan iş arkadaşlarımızın maaş alamaması kabul edilebilir değildir”
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.