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Mağusa Belediyesi’ne 32 yeni istihdam

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Sürekli olarak ‘maaş ödeme sıkıntısı’ ile gündeme gelen Mağusa Belediyesi’ne 32 yeni istihdam yapıldığı öğrenildi

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Mağusa Belediyesi’ne 32 yeni istihdam
 
 
Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, beş gün önce Mağusa Belediyesi yönetimi tarafından 32 kişinin geçici kadroyla istihdam edildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.
Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen, maaş ödeme sıkıntısı yaşayan belediyenin bu girişimini eleştirdi.
Belediyeye yapılan istihdamlara karşın çalışanlara hala 6 banka ve ek mesai ödemelerinin yapılmadığını, dün ödenmesi beklenen ‘15 Şubat onbeşlik maaşlarının’ bu şartlar altında ödenmesinin de mümkün olmadığını savundu.
Maaş alıp-alamama sıkıntısı çeken, ek mesaileri ödenmeyen çalışanları huzursuz ettiğini belirtti.
Özüşen, “Çalışanlarımızın hem maddi hem de manevi anlamda yaşadıkları huzursuzluklar tahammül sınırlarını aşmıştır” dedi.
Çalışanların haklarının gününde ve eksiksiz olarak ayni anda ödenmediğini kaydeden Özüşen, bu durumun çalışanları ekonomik olarak yıpratmakta ve ekstra faiz yükü altında bırakmakta olduğunu ifade etti.
Halen 6 banka ve ek mesai ödemelerinin yapılmadığını kaydeden Özüşen, bugün ödenmesi beklenen 15 Şubat onbeşlik maaşlarının bu şartlar altında ödenmesinin de mümkün olmadığını savundu.
Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mağusa belediyesinde yaşanan maaş sıkıntısını eleştirdi.
Şahali’nin paylaşımı şöyle;
Gazimağusa Belediyesi’nde maaşlar hala ödenmedi. 15'lik maaş günü de geldi ve muhtemelen o da ödenmeyecek.
Ancak belediye yerin dibine batmışken, 33 yeni istihdam daha yaptı.
Üstelik belediyeyi "arpalık" görüp batıran Başkan, yeniden aday olursa, kuvvetle muhtemeldir ki UBP'nin desteğini de arkasına alacak.
 
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