Mağusa Belediyesi’nde süresiz greve doğru

Mağusa Belediyesi’nde 8 Nisan’da başlayan uyarı grevi halen sürüyor.



Çalışanlar, dün sabah belediye önünde toplanarak, Anıt Çemberi’ne yürüdü, orada “Artık yeter! İstifa da bir erdemdir” yazılı pankart açtı.

Ardından KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ ve Vergi-Sen’in yaptığı greve destek vermek için Gazimağusa Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar şubesi önüne geldi.

Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, uyarı grevinin bugün de devam edeceğini belirtti.

Çarşamba günü süresiz greve gidileceğini de açıkladı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de Gazimağusa Belediyesi’nde günü kurtarmak için sadece borçlanma seçeneği kaldığını, yasa dışı olarak uzun vadeli borçlanmaya gidildiğini belirtti.

Özüşen, “Bırakın gelecek olan belediye başkanını, bir sonraki belediye başkanı bile görmediği paranın taksidini ödemek zorunda kalacak” dedi.

Mağusa Belediyesi’nde 20 milyon borçlanma talep edildiğini, devletin 12 milyon TL’yi onayladığını kaydeden Özüşen, “Aslında bir kuruş bile ödeme gücümüz yok. Bu, sorunları bir ay daha öteleyecek. Maalesef sürdürülebilir yapı olmadığı için gelecek ay biz yine yollarda olacağız” diye konuştu.



